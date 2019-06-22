2019/06/22 | 18:48

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السبت 22 يونيو 2019 | 06:44 مساءً | عدد القراءات : 6

ظريف ينشر خريطة تشير إلى تحليق الطائرة الأمريكية فوق المياه الإيرانية

متابعة/..



نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خريطة، السبت، مزودة بإحداثيات مفصلة، قال إنها تظهر الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران، يوم الخميس، وهي تحلق فوق المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية.

وتعرض الخريطة أيضًا مربعين صفراوين على مسار رحلة الطائرة، يشيران وفقًا للخريطة، إلى تحذيرات لاسلكية إيرانية أرسلت لها.

وعلق وزير الخارجية الإيراني على الخريطة، بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: ”لا مجال للشك بشأن موقع الطائرة عندما أسقطت“.

وتنفي الولايات المتحدة الأمريكية الرواية الإيرانية، وتقول إن طائرتها التي أسقطت، كانت في مهمة مراقبة في الأجواء الدولية، حيث تم إسقاطها.انتهى3

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