بالفيديو.. تعرف على أخر تطورات الحالة الصحية للرئيس “السبسي”

2019/06/22 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن تضاربت الأنباء حول حقيقة حالته الصحية..“السبسي” يستأنف نشاطه الأسبوع المقبل

قال ياسر دبابش، مراسل قناة الغد الإخبارية بتونس، إن الرئاسة التونسية تحدثت بأن حالة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مستقرة كما وصفها المتحدث باسم الرئاسة، لافتًا إلى أنه لم تحسم بعد مسألة خروج الرئيس السبسي من المستشفى حتى الأن.

وأضاف مراسل قناة الغد، خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية أن حافظ قائد السبسي نجل الرئيس، قد صرح أن الرئيس السبسي بخير وبحالة مستقرة وفق تعبيره في تدوينه له على تويتر، مشيرًا إلى أن سيعود إلى استئناف نشاطه في بداية من الأسبوع المقبل.

يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أصيب بوعكة صحية مفاجئة دخل على أثرها إلى المستشفى العسكري مساء أمس.

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