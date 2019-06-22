مسؤول فلسطيني يزور العراق لنقل “رسالة” إلى صالح وعبد المهدي

2019/06/22 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد..يعتزم مستشار الرئيس الفلسطيني، نبيل شعث زيارة العراق لتوصيل رسالة لرئاستي الجمهورية والوزراء في بغداد.وقالت سفيرة العراق بالاردن، صفية السهيل، في تغريدة على تويتر، اطلعت عليها /المعلومة/ “من موقعنا كسفير فوق العادة غير مقيم للعراق لدى فلسطين تشرفنا باستقبال مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية ، نبيل شعث”.وأضافت، […]

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