صحيفة امريكية: تكتيكات إيران أربكت ترامب

2019/06/22 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تناول تقرير في صحيفة الفايننشال تايمز الأزمة الأمريكية الإيرانية وإسقاط الطائرة الاستطلاعية الأمريكية معتبرة أنه أول هجوم ناجح لإيران على هدف أمريكي، منذ تصاعد التوتر بين البلدين، وكان يتوقع أن يشعل حربا مباشرة بين واشنطن وطهران.وتحت عنوان تكتيكات طهران أربكت ترامب، تحدثت الصحيفة ع...

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