2019/06/22 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… قرر مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، استدعاء نجم نادي النفط محمد داود إلى صفوف المنتخب الوطني من جديد.وقال مصدر مقرب من المدرب لـ/ المعلومة /، إن “مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، قرر استدعاء هداف نادي النفط محمد داود الى صفوف المنتخب من جديد”.وأوضح أن “المدرب اقتنع باداء اللاعب خاصة بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هداف النفط يعود لأسود الرافدين من بوابة غرب آسيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هداف النفط يعود لأسود الرافدين من بوابة غرب آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).