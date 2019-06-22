فؤاد حسين يصل الى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء مالية العرب

2019/06/22 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصل وزير المالية فؤاد حسين، اليوم السبت، الى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء مالية العرب.

وقال وزير المالية، في تغريدة على صفحته في {تويتر} "وصلنا الى ‎القاهرة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء مالية الدول العربية".وأضاف، أن "الاجتماع سينعقد يوم غد الأحد".ويعقد وزراء المالية العرب اجتماعًا طارئًا، غدًا الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة؛ لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية.انتهى

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