الحشد الشعبي يشرع بتوطين رواتب منتسبي اللواء التاسع

2019/06/22 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد :الفرات نيوز} شرعت مديرية المالية العامة في هيأة الحشد الشعبي، اليوم السبت، بتوطين رواتب منتسبي اللواء التاسع في الهيأة.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، إن "كوادر مديرية المالية في هيئة بدأت اليوم عملية توطين رواتب منتسبي اللواء التاسع بالحشد الشعبي"، موضحا ان "العملية تجري بانسيابية تامة وسط تعاون جميع القائمين عليها".واضاف البيان، ان "المالية العامة بصدد الانتهاء من توطين رواتب جميع المنتسبين في الهيئة".انتهى

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