الحشد الشعبي: توطين رواتب منتسبي اللواء التاسع بالحشد الشعبي

2019/06/22 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرعت مديرية المالية العامة في هيأة الحشد الشعبي، اليوم السبت، بتوطين رواتب منتسبي اللواء التاسع في الهيأة.

وذكر بيان لاعلام الحشد اليوم، إن "كوادر مديرية المالية في هيئة بدأت اليوم عملية توطين رواتب منتسبي اللواء التاسع بالحشد الشعبي"، موضحا ان "العملية تجري بانسيابية تامة وسط تعاون جميع القائمين عليها".

واضاف البيان، ان "المالية العامة بصدد الانتهاء من توطين رواتب جميع المنتسبين في الهيئة".

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