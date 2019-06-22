القضاء العسكري الايراني: تنفيذه حكم الاعدام بحق موظف في القوات الجوية بتهمة التجسس لصالح امريكا

2019/06/22 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن القضاء العسكري الايراني، السبت، تنفيذه حكم الاعدام بحق موظف في القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الاميركية.

واصدرت العلاقات العامة في المنظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة الايرانية، اليوم (22 حزيران 2019) بيانا قالت فيه إن تنفيذ الحكم في حق جلال حاجي زوار، جاء بناء على الحكم الصادر بحقه لقيامه بالتجسس لصالح المخابرات "سي آي إي" والحكومة الأميركيتين.

وأكدت الهيئة القضائية أن "زوار" كان موظفا في القوات الجوية الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية، مضيفة أن حكما بالسجن لمدة 15 عاما بجريمة المشاركة في التجسس قد صدر في حق زوجته.

وافادت وسائل اعلام ايرانية، بأن الإعدام تم في سجن "رجائي شهر" في طهران، موضحة أن زوار تم اعتقاله عام 2010 واعترف بتلقي أموال مقابل التجسس لصالح المخابرات الأميركية، كما تم اكتشاف وثائق وأجهزة تستخدم في التجسس بمنزله.

ويأتي قرار الاعدام بعد يومين من إعلان القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أميركية، في ولاية هرمزغان، المطلة على خليج عمان.

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