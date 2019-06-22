في الذكرى الخامسة لاستشهاد أمية ناجي الجباره

2019/06/22 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمر الغريب

مــوتت زلــم ماتت بـنـت الشـيـوخ ابوكت بعض الزلم نسوان صارتضحكتج تسوه كلمن ظال بالبيت والگطره البگصته ابنفخه طارت طلعتي الجبها بيها الجيش مهزوممن شفتي الزلم الــظهور دارت طلعتي وما رضيتي الديره تنهانهلهلتي والدنيا سمعت الصوتابو خالد وناجي انطوكم ادروس ابسط شغله عدكم سوو الموت

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