بارزاني يعلن استعداد اقليم كوردستان المساعدة بتصدير نفط جنوب العراق عبر تركيا

2019/06/22 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ابدى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت استعداد الاقليم بمساعدة بغداد في تصدير نفط جنوب العراق وكركوك عبر ميناء جيهات التركي.

وأوضح بارزاني في مقابلة مع "الاناضول" "لدينا خط أنبوب لنقل النفط إلى ميناء جيهان التركي، ونحن مستعدون لمساعدة الحكومة المركزية في بغداد بخصوص تصدير نفط الجنوب ونفط كركوك والمناطق الأخرى من الخط المذكور".

وتابع: "نريد زيادة طاقة خط الأنابيب الحالي من أجل تصدير المزيد من النفط في المستقبل ولدينا نية للقيام بذلك".

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