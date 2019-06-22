المشي أم الجري لحرق الدهون؟

2019/06/22 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..يمكن لحرق الدهون أن يساعد على إظهار عضلات الجسم وإظهار تناسق الجسم بصورة عامة، ويمكن حرق الدهون عن طريق ممارسة العديد من الرياضات المختلفة، ولكن عادة ما يميل البعض لممارسة المشي أو الجري من أجل هذا الغرض، ولكن يظل التساؤل الأهم هو أيهما أفضل المشي ام الجري لحرق الدهون ؟.تابعوا معنا هذا […]

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