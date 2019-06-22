ضبط أدوية هندية بدون موافقات في مطار بغداد

2019/06/22 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ضبطت السلطات الكمركية، السبت، أدوية بشرية مختلفة الأنواع

هندية المنشأ مخالفة لضوابط الاستيراد في مطار بغداد الدولي.

وأفاد بيان للهيئة العامة للكمارك تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، ان “السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي حجزت اليوم

السبت، كمية من الادوية البشرية مختلفة الأنواع هندية المنشأ كانت بحوزة مسافر كان

يروم ادخالها للبلد دون استحصال الموافقات الرسمية لها”.

وأضافت الهيئة انها “انها قامت بحجز شحنة الادوية وإتخاذ

الإجراءات القانونية بحقها حسب قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 لمخالفتها الضوابط والتعليمات

الكمركية” .

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