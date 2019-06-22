مجلس ذي قار يلغي استجواب المحافظ لهذه الاسباب !

2019/06/22 | 19:12

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بغداد:سومر نيوز

افاد مصدر في مجلس محافظة ذي قار، اليوم السبت، بالغاء جلسة استجواب المحافظ يحيى الناصري التي عقدت في وقت...

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