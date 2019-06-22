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الفتح: تحركات أميركية للإطاحة بالحكومة


الفتح: تحركات أميركية للإطاحة بالحكومة
2019/06/22 | 19:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، وجود تحركات أميركية للإطاحة بالحكومة والعملية السياسية، عاز...

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