الفتح: تحركات أميركية للإطاحة بالحكومة

2019/06/22 | 19:12

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، وجود تحركات أميركية للإطاحة بالحكومة والعملية السياسية، عاز...

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