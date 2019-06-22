2019/06/22 | 19:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ابتكار جديد لتقليل استهلاك بطاريات الهواتف) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
ابتكر العلماء أداة جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المطورين على تصميم تطبيقات للهواتف ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ابتكار جديد لتقليل استهلاك بطاريات الهواتف) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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