ابتكار جديد لتقليل استهلاك بطاريات الهواتف

2019/06/22 | 19:12

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متابعة:سومر نيوز

ابتكر العلماء أداة جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المطورين على تصميم تطبيقات للهواتف ال...

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