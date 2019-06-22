امينة بغداد تهدي مفتش الامانة السابق داراً بمساحة ٤٠٠٠ متر في متنزه الزوراء

2019/06/22 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وجهت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم السبت، سؤالاً برلمانياً الى أمينة بغداد ذكرى علوش، بسبب تخصيص دار لمفتش امانة بغداد السابق “سجاد معتوك” في متنزه الزوراء بمساحة 4000 متر ورصد مبلغ 500 مليون لترميمه وتأثيثه.

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