كاظم حبيب - رسالة مفتوحة إلى السيد مقتدى الصدر في 22/06/2019

2019/06/22 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب السيد مقتدى الصدر المحترمتحية طيبة على وفق المعلومات المتوفرة وما نُشر في الصحف حتى الآن فأنتم تعتبرون الراعي والمشرف والموجه الفكري والسياسي لتحالف "سائرون"، وبالتالي خطبكم وتصريحاتكم السياسية تحسب على "تحالف سائرون" وعلى ما أشار إليه برنامج تحالف "سائرون".وهذا الأمر يستوجب من الناحيتين المبدئية والعملية منكم شخصياً ومن كل العاملين في تحالف "سائرون" الالتزام بالأهداف الأساسية المسطرة في ......

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