المباشرة بربط محطة النداء التحويلية في النجف بالشبكة الوطنية

2019/06/22 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، المباشرة بربط محطة النداء التحويلية بشبكة الكهرباء الوطنية ، الضغط العالي ، لإدخالها الخدمة خلال الأسبوع المقبل.وقال الياسري في تصريح نقله مكتبه الاعلامي، أن “عملية ربط المحطة ستستغرق ثلاثة أيام وستشهد المحافظة خلال هذه الأيام انخفاضا بتجهيز الطاقة الكهربائية ، بالخصوص الاحياء الشمالية منها”.ودعا المحافظ الى التعاون وتحمل […]

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