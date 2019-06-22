نائب عن سائرون: الحكومة شكلت باتفاق الجميع والذهاب للمعارضة تناقض سياسي

2019/06/22 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… عد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، السبت، ذهاب بعض الكتل السياسية نحو خيار المعارضة للحكومة بانه محاولة للحصول على المناصب والمكاسب السياسية، فيما اعتبر الذهاب للمعارضة بالوقت الحالي تناقض سياسي.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “ذهاب بعض القوى السياسية للمعارضة حصل لعدم حصولها على المناصب والمكاسب في الحكومة […]

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