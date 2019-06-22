2019/06/22 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذلك رفضاً لصفقة القرن والمؤتمر الاقتصادي الامريكي، المزمع عقده يوم الاثنين المقبل، ويستمر حتى يوم الأربعاء.وأكد المشاركون على رفضهم لصفقة القرن التي تستهدف الحقوق الفلسطينية لصالح الاحتلال الصهيوني، وعبروا عن إدانتهم لورشة البحرين الاقتصادية معتبرينها نوعا من التطبيع المجاني مع الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية والدنماركية ويافطات تدعو إلى مواجهة صفقة القرن، والتصدي لكافة المشاريع التصفوية التي تستهدف القضية الفلسطينية.

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. الدنمارك: وقفة احتجاجية ضد "صفقة القرن" ومؤتمر البحرين) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. الدنمارك: وقفة احتجاجية ضد "صفقة القرن" ومؤتمر البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).