نائب عن الفتح: تشكيل الحكومة الحالية أتى على غير مقاس واشنطن

2019/06/22 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، وجود تحركات أميركية للإطاحة بالحكومة والعملية السياسية، عازيا الأمر إلى ان الحكومة أتت على غير

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