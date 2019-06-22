باحثون يحددون كمية القهوة المثالية لتبقيك يقظا

2019/06/22 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

توصل باحثون في الجيش الأميركي إلى "خوارزمية" تمكن الجنود من البقاء مستيقظين رغم تناولهم كميات قليلة من "الكافيين"، بتحديد الوقت الأنسب لتناول المشروبات

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