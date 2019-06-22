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أربعة قتلى بهجوم قرب مطار العريش في سيناء المصرية


أربعة قتلى بهجوم قرب مطار العريش في سيناء المصرية
2019/06/22 | 19:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شمال شرقي البلاد

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