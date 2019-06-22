2019/06/22 | 19:19

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السبت 22 يونيو 2019 | 07:16 مساءً | عدد القراءات : 8

مسؤول ايراني: العراق سيشهد زيادة كبيرة باعداد الزائرين في الاربعينية المقبلة

متابعة/..



اكد قائد شرطة محافظة ايلام/ غرب ايران/ العميد نور علي ياري، على ضرورة الحصول على تأشيرات دخول للمشاركة في الزيارة الاربعينية رغم كونها مجانية.

وقال ياري، في تصريح ادلى به خلال اجتماع مقر زيارة أربعينية الامام الحسين {عليه السلام }في ايلام، إنه بالنظر الى مجانية التأشيرات بين ايران والعراق فإن مراسم الزيارة الاربعينية المقبلة ستشهد حضوراً متزايداً للزائرين وهو مايثقل من مسؤوليات قوات الشرطة والمؤسسات الخدمية المعنية.

واضاف، إن مجانية تأشيرات الدخول لايعني عدم ضرورة الحصول عليها بل ينبغي تقديم الطلبات قبل البدء بالسفر لاسيما بالنظر لعدم وجود قنصلية عراقية في محافظة ايلام لذلك ينبغي الحصول على تأشيرات الدخول قبل بدء السفر.

ووصف أمن الزائرين وسلامتهم بمثابة اولوية وخط أحمر لقوات الشرطة، و"أنها لن تدخر جهدا في مسؤولياتها بهذا الشأن".

وتوقع زيادة تنقل وسائط النقل الخاصة فضلا عن العامة في منفذ مهران /غرب ايران/ الحدودي وهو مايتطلب إدارة قويمة في مجالات الاسكان وتوقف السيارات وضرورة معالجة المشاكل والنقائص القائمة قبل بدء مراسم الزيارة الاربعينية.

ونوه الى أن التمهيدات والتدابير التي خطط لها في مجالات ارساء النظام والامن من قبل قوات الشرطة وكذلك الاسراع في مجال تحديث البنى التحتية في المحافظة سنشهد حضور وتنقل ملايين عشاق ومحبي أهل بيت الرسول {ص} من منفذ مهران الحدودي.انتهى4

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