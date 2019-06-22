2019/06/22 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / متابعة… في تصعيد جديد، زادت إيران من هجماتها الإلكترونية ضد الحكومة الأميركية والبنية التحتية الحيوية الخاصة بها، بالتزامن مع تزايد التوترات بين البلدين، وفق تقارير خاصة بشركات الأمن السيبراني.وأوضحت شركتا “كراود سترايك” و”فاير آي”، اللتان تتعقبان بانتظام الهجمات الإلكترونية، أن قراصنة الإنترنت الذين يعتقد أنهم يعملون لحساب الحكومة الإيرانية استهدفوا في الأسابيع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيرانيون يشنون هجمات إلكترونية على أميركا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيرانيون يشنون هجمات إلكترونية على أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).