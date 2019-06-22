اللواء الثاني بالحشد يستضيف اجتماعا أمنيا رفيعا في النجف الأشرف

2019/06/22 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف اللواء الثاني في الحشد الشعبي، السبت، اجتماعا أمنيا رفيعا لبحث تطورات الوضع الأمني في محافظة النجف الأشرف وتأمين بادية المحافظة.وقال آمر اللواء الثاني في الحشد الشعبي الشيخ طاهر الخاقاني في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “مقر اللواء الثاني في الحشد الشعبي استضاف اجتماعا أمنيا رفيعا، اليوم، بحضور السيد لؤي

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