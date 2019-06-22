حميدتي: السودان يحتاج الى حكومة تسيير أعمال

2019/06/22 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بلقب "حميدتي"، على حاجة البلاد لحكومة تسيير أعمال لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.

وقال حميدتي

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