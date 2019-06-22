تعين دي فرانشيسكو مدربا لنادي سامبدوريا

2019/06/22 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، اليوم السبت عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع المدرب الإيطالي أوزيبيو دي فرانشيسكو، ليخلف ماركو جيامباولو الذي تعاقد

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