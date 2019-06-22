مسؤول فلسطيني يزور العراق لنقل

2019/06/22 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



يعتزم مستشار الرئيس الفلسطيني، نبيل شعث زيارة العراق لتوصيل رسالة لرئاستي الجمهورية والوزراء في بغداد.

وقالت سفيرة العراق بالاردن، صفية السهيل، في تغريدة على تويتر، “من موقعنا كسفير فوق العادة غير مقيم للعراق لدى فلسطين تشرفنا باستقبال مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية ، نبيل شعث”.

وأضافت، أن شعث “سيتوجه الى بغداد حاملا معه رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تتعلق بأخر تطورات القضية الفلسطينية وتثمينهم لموقف العراق”.انتهى3

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