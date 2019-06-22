2019/06/22 | 20:08

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جوازات اربيل تطبق نظام دوام جديد !

السبت

22

حزيران

2019 :

08:00 pm

24

أعلنت مديرية الجوازات العامة في أربيل، السبت، عن البدء بتطبيق نظام

الدوام الصباحي والمسائي في دوائرها ابتداء من يوم غد.وقالت المديرية في بيان "نحيط المواطنين علما أنه من تاريخ

(23/06/2019) سيبدأ الدوام الرسمي من الساعة (8:00) صباحا، وحتى

الساعة (6:00) مساء وبنظام الدوامين الصباحي والمسائي في المكتب رقم

1، والمكتب رقم 2 في جوازات اربيل ".وأوضح المديرية، أن "هذا القرار تم إتخاذه لكي يستطيع المواطنون انجاز

جميع معاملاتهم المتعلقة بجواز السفر وتقليل الزخم الحاصل على دوائر

المديرية".

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