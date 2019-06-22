2019/06/22 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس أعلنت شرطة البصرة، اليوم السبت، تحرير طفل مخطوف بعد أقل من 15 ساعة من اختطافه في المحافظة.وقالت في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بعد ورود معلومات دقيقة عن حادث خطف طفل في قضاء القرنة شمال المحافظة امر قائد شرطة محافظة البصرة و المنشآت الفريق رشيد فليح باستدعاء مدير قسم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحرير طفل مخطوف بعد أقل من 15 ساعة من اختطافه في البصرة وكالة خطوة برس.

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