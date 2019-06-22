ترامب “يغازل“ إيران بعد حادثة الطائرة الأميركية

2019/06/22 | 20:11

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عزت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عدم "تحقيق" وزارة الإعمار والإسكان أي تقدم بشأن حل مشكلة أزمة السكن والعشوائيات إلى "إصرار" وزيرها بنكين ريكاني على اتباع الإجراءات "البيرقراطية" المتبعة منذ سنوات.

بغداد اليوم- بغداد

دعا وزير الخارجية محمد الحكيم، السبت، الشركات الفرنسية للمساهمة في اعمار المناطق المحررة.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الاخير "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم تلقّى اتصالاً هاتفيّاً من وزير ا

بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم السبت، عن وجود هدر اموال غير مسبوق في هيأة العامة للكمارك.

وقال الجبوري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هيأة الكمارك العراقية تعاني من مخالف

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