العيداني يسحب العمل من شركة ويدرجها في القائمة السوداء

2019/06/22 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

أعلن

محافظ البصرة أسعد عبد الامير العيداني، السبت، سحب العمل من شركة الصادق الأمين المنفذة

لمشروع تبليط الشوارع المتبقية من منطقة الحكيمية نتيجة عدم التزامها بتوجيهات لجنة

الإشراف الخاصة باكمال المشروع ، مشيراً الى ان الشركة تم ادراجها ضمن القائمة السوداء

.

وذكر

العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، انه “على ضوء مطالعة قسم العقود

الحكومية التابع الى ديوان محافظة البصرة المتضمن انه سبق وان تم الغاء قرار سحب العمل

في 2015/11/23 في زمن الحكومة المحلية السابقة الصادر بحق شركة الصادق الأمين المنفذة

لمشروع تبليط الشوارع المتبقية من أفراز

(42) مع (142) الحكيمية المتكامل مناقصة (33/ 31 بلدية ) بموجب قرار الغاء سحب

العمل المرقم ج / (2393) بتاريخ 2017/5/22

واستناداً الى محضر اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة المرقم (32) في

2017/5/17 “.

واضاف

محافظ البصرة ان “مطالعة العقود الحكومية

تضمن انه بعد ان قدمت الشركة جدول تقدم وتعهدت بإنجازه خلال المدة المحددة بموجبه

أصولياً وبالنظر لعدم التزام الشركة بتوجيهات لجنة الإشراف وعدم معالجتها الملاحظات

والنواقص المتعلقة باعمال المشروع وتدني نسب الإنجاز الفعلي مقارنة مع المخطط تم تنبيهها

ومن ثم إنذارها بموجب الكتابين المرقمين (2427) في تاريخ 2018/12/30 وكتاب رقم (2423) في تاريخ

2019/5/21 ولا زال هذا التلكؤ مستمر لحد الان على الرغم من انتهاء الفترة القانونية

المحددة بالإنذار ، لافتاً الى انه ان قسم ادارة المشاريع شعبة البلدية ذي العدد

(5178) بتاريخ 2019/6/18 طلب اتخاذ الاجراء القانوني المتعلق بسحب العمل

من الشركة وإحالتها الى القائمة السوداء استناداً الى احكام المادة (65) من شروط المقاولة

العامة لاعمال الهندسة المدنية”.

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