2019/06/22 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أعلن مجلس محافظة المثنى، السبت، خلو المحافظة من اي مواد ملوثة بمادة اليوارنيوم المشعة من مخلفات الحروب السابقة بعد رفع مواد ملوثة من ثلاث مناطق.وقال رئيس لجنة البيئة في المجلس علي حنتوش لـ/المعلومة/ ان “وزارة البيئة اجرت مسوحات عديدة شملت معظم المحافظة للبحث عن المواد الملوثة باليورانيوم من مخلفات الحروب”.وأضاف ان “البيئة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس المثنى يعلن المحافظة خالية من اي مواد ملوثة باليورانيوم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس المثنى يعلن المحافظة خالية من اي مواد ملوثة باليورانيوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).