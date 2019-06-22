بارزاني يقول انه وضع اللمسات الاخيرة على التشكيلة الجديدة لحكومة الاقليم

2019/06/22 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت ان الهدف من اللقاء الذي جمعه مع الاطراف المسيحية والتركمانية هو لوضع اللمسات الاخيرة على تشكيلته الحكومية.

وكان بارزاني قد اعلن منذ تكليفه بانه سيقدم التشكيلة الجديدة للحكومة الى برلمان الاقليم قبل نهاية الموعد المحدد.

وكتب بارزاني على "تويتر" "اكدت على دورهم المهم في المساعدة بالحفاظ على الفسيفساء العرقية والدينية في اقليم كوردستان".

واضاف قائلا "أكدت لهم أن الحكومة المقبلة ستحمي حقوقهم وستظل صوتًا للجميع".

واجتمع بارزاني في وقت سابق من اليوم بمكونات التركمان والمسيحيين والاشوريين والكلدانيين، لبحث تشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة.

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