برعاية اممية.. رفع الستار عن تمثال المرأة رمزا للسلام والحياة في اربيل

2019/06/22 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/بحضور امينة بغداد ذكرى علوش ومحافظ اربيل نوزاد هادي والامين العام للمجلس الاعلى لشؤون المرأة بخشان زنكنة والمدير العام لوكالة الامم المتحدة للنساء UN-Women في العراق دينا زوربا ونائب محافظ اربيل طاهر عبدالله وممثلي وكالات الامم المتحدة والمنظمات المندنية ووسائل الاعلام، قام المجلس الاعلى لشؤون النساء في حكومة اقليم كوردستان ووكالة الامم المتحدة للنساء UN-Women برفع الستار عن تمثال السلام والحرية لنساء كوردستان في مراسيم خاصة.

ويقع التمثال في الشارع المائة متري عند التقاطع المقابل لمطار اربيل الدولي، ويمثل السلام والحرية لنساء كوردستان ويعبر عن جميع الفتيات والنساء في العالم وخصوصا في كوردستان واللواتي كن دوما ضحية المجتمع.

ويعد هذا التمثال الاول من نوعه في كوردستان في حمله لاسم السلام والحرية وهو مصنوع من مادة الفايبر كلاس التي تتحمل اقسى الظروف الجوية الباردة والحارة واية اجواء اخرى غير طبيعية.

وقد طلي شكل ونوع التمثال باللون الابيض الذي يعني الطهارة والنقاء، وقاعدة التمثال مصنوعة من المادة نفسها ومطلية باللون نفسه.

والتمثال عبارة عن فتاة ممشوقة القوام مرفوعة الرأس تنظر الى تحليق الحمام، وترتدي زيا كورديا وتقدم رجلا الى الامام وهي شبه مرفوعة، وبيدها اليمنى حمامة بيضاء على كفها وهي على وشك الطيران ولها حركة مستمرة.

والحمام في جميع ىالاعمال الفنية تعبير عن السلام والصلح ، وتحمل المرأة في يدها اليسرى قربة مليئة بالماء وهي تعبير التاريخ الانساني، والمرأة كانت دوما ضحية المجتمع والماء في القربة رمز لاستمرار الحياة الابدية للانسانية.

ووجه وجه التمثال الى الشرق، وهو ما يعني ان المرأة ترنو دوما الى الافق.

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