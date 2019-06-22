محافظة في اقليم كوردستان توقع بروتكولا مع المانيا

2019/06/22 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت محافظة دهوك، اليوم السبت، عن قيام محافظها فرهاد الاتروشي، بتوقيع بروتوكول في المانيا مع محافظ محافظة ايسن توماس كوفن.

وجاء في بيان لاعلام محافظة دهوك، ورد لشفق نيوز، ان البروتوكول يخص الخدمات الصحية وتم توقيعه بعد قيام وفد الماني بزيارة دهوك في 17 / حزيران الجاري.

واوضح البيان ان المانيا تؤكد دوما انها ستواصل مساعداتها ودعمها لاقليم كوردستان وخصوصا محافظة دهوك بسبب استقبالها اعدادا ضخمة من النازحين واللاجئين.

ويوجد في محافظة دهوك 21 مخيما منها 17 للنازحين و4 للاجئين، يعيش فيها 117 اسرة منذ سنوات.

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