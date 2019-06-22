اتصالات عراقية فرنسية لتهدئة الاوضاع في المنطقة

2019/06/22 | 20:16

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بغداد:سومر نيوز

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، السبت، مع نظيره الفرنسي، مشاركة الشركات الفرنسية في اعادة اعمار ال...

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