اكتظاظ “غير طبيعي”.. تقرير يرصد واقع السجناء في العراق

2019/06/22 | 20:16

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سومر نيوز: بغداد..



تحدث مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، السبت، عن الاوضاع التي تشهدها السجون العراقية، قائ...

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