بشير حداد:ضرورة إستمرار الاجتماعات الدورية بين هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل واللجان النيابية

2019/06/22 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، اليوم السبت، على ضرورة إستمرار الاجتماعات الدورية بين هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل واللجان النيابية، ومتابعة الاجراءات التشريعية.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان وتلقته وكالة صدى , أن “هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت في القاعة الدستورية إجتماعاً موسعاً مع رؤساء اللجان والكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

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