مقتل شاب في المثنى.. اثناء تهدئة نزاع عشائري

2019/06/22 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل شخص عند محاولته تهدئة طرفي نزاع مسلح جنوب المثنى.

وقال المصدر في حديث ان"شابا قتل إثر تعرضه لإطلاق

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