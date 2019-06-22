القوات الامنية تعثرعلى رجل مجهول الهوية شمالي بغداد

2019/06/22 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "قوة أمنية عثرت، اليوم،

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