2019/06/22 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران قالت يوم السبت إنها سترد بحزم على أي تهديد أمريكي لها وسط تصاعد التوتر بين البلدين بعد أن أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة.ودمر صاروخ إيراني طائرة استطلاع أمريكية من طراز جلوبال هوك يوم الخميس.وقالت طهران إن إسقاط الطائرة المسيرة تم داخل أراضيها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تقول إنها ستواجه أي تهديد أمريكي مع تصاعد حدة التوتر وكالة خطوة برس.

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