تظاهرة البصرة تتحول لمسيرة احتجاجية وإقالة العيداني على رأس مطالبها

2019/06/22 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بأن تظاهرة البصرة، تحولت مساء اليوم الى مسيرة احتجاجية تجوب شوارع المحافظة، فيما طالب المحتجون باقالة المحافظ اسعد العيداني.

وقال المصدر إن “تظاهرة البصرة عصر اليوم السبت، تحولت الى مسيرة احتجاجية، للمطالبة باقالة المحافظ اسعد العيداني”.

واضاف، “كما طالب المحتجون ايضا بحل مجلس المحافظة وتوفير الخدمات واحالة المشاريع لشركات اجنبية رصينة وطرد الشركات المحلية التابعة للأحزاب والمسؤولين”.

وتظاهر العشرات من المواطنين، في وقت سابق من اليوم السبت، قرب ديوان محافظة البصرة احتجاجا على نقص الخدمات وتردي منظومة الكهرباء الوطنية، وسط انتشار لقوات مكافحة الشغب.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من المواطنين تظاهروا، عصر اليوم، على بعد 500 متر من مبنى ديوان محافظة البصرة احتجاجا على نقص الخدمات وأبرزها منظومة الكهرباء الوطنية، إضافة إلى تفشي الفساد والبطالة.

وأضاف المراسل، ان قوات مكافحة الشغب وضعت 3 حواجز بين المتظاهرين ومبنى ديوان المحافظة.

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