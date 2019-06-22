دي ليخت يقترب من يوفنتوس

2019/06/22 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الصفقة في طريقها للحسم حسب ما أكدت العديد من التقارير، وسيصبح دي ليخت لاعبًا ليوفنتوس بشكل رسمي قادمًا من أياكس.دي ليخت، يعد هدفًا للعديد من الأندية الاوروبية الكبرى في مقدمتهم برشلونة وباريس سان جيرمان، بالإضافة ل‍مانشستر يونايتد، ولكن يوفنتوس الأقرب الآن.وانتشرت صور لحساب اللاعب الهولندي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال

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