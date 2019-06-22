برلماني يكشف سبب «فشل» مجلس النواب بالتصويت على تكملة الحكومة

2019/06/22 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق كشف النائب عن كتلة #تيار_الحكمة، #علي_البديري، اليوم السبت، سبب فشل #مجلس_النواب في التصويت على تكملة #الكابينة_الوزارية، لحكومة #عادل_عبد_المهدي.وقال البديري، لـ”الحل العراق”، إن «مجلس النواب العراقي، فشل، […]

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