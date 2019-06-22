محافظ البصرة يسحب العمل من الشركة المنفذة لاحد المشاريع لتلكؤها وتدني نسب انجازها

2019/06/22 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني عن سحب العمل من شركة الصادق الأمين المنفذة لمشروع تبليط الشوارع المتبقية من منطقة الحكيمية نتيجة عدم التزامها بتوجيهات لجنة الإشراف الخاصة باكمال المشروع ، مشيراً الى ان الشركة تم ادراجها ضمن القائمة السوداء .وذكر العيداني في بيان صحفي ” بالنظر لعدم التزام الشركة بتوجيهات لجنة الاشراف وعدم معالجتها […]

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