وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي هاتفيا سبل تهدئة الاوضاع في المنطقة

2019/06/22 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي ‏جان ايف لودريان بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تطويرها .‏ وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي :” ان الحكيم اعرب خلال الاتصال الهاتفي ‏عن التطلع لتعزيز التعاون والشراكة “.‏ واكد الحكيم اهمية اسهام باريس في جهود إعادة إعمار العراق عبر الشركات ‏الاستثمارية الفرنسية ، […]

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