الكشف عن تكتيك جديد في تحركات القوات الاميركية بالانبار

2019/06/22 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، السبت، بان القوات الامريكية تقوم بعمليات استطاع بواسطة عجلات مدرعة بدلا من الهمرات في مناطق تجوالها في صحراء المحافظة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ ان “القوات الامريكية تقوم بعملية استطلاع بواسطة عجلات مدرعة نوع (باجر) تسع لـ (8) اشخاص بدلا من عجلات الهمر ضمن الاجراءات الاحترازية التي […]

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